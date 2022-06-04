كاظم الساهر يحيي حفلتين في تركيا في هذا الموعد

كشف الفنان كاظم الساهر عن موعد حفله القادم في شهر يوليو/تموز المقبل فى قاعة القرن الذهبي فى اسطنبول بتركيا

وكتب الفنان العراقي على صفحته الرسمية على موقع (انستغرام): (كاظم الساهر في اسطنبول 11،12 يوليو).

الساهؤ كان قد اختتم جولة حفلاته الغنائية في أستراليا، بعد أن أحيا حفلين في سيدني و ملبورن، وقدم خلالها باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره بحضور الجاليات العربية.

ويتعاون الملحن حسين علي في أغنية جديدة مع المطرب كاظم الساهر، من المفترض أن يتم طرحها بعد عيد الاضحي، وستكون الأغنية باللهجة العراقية؛ وتحمل اسم (سر الحكايات).