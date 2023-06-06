كانيه ويست يعود لتصدّر الترند بإطلالاته.. وزوجته ترتدي جوارب على رأسها

رصدت كاميرات الباباراتزي مغني الراب المثير للجدل "كانيه ويست" خلال تواجده رفقة زوجته بيانكا سينسوري في احد شوارع مدينة نيويورك، حيث لفت الثنائي الأنظار اليهما بإطلالتهما الغريبة والصادمة.

إطلالة كانيه ويست وزوجته بيانكا



ولفت الثنائي الأنظار اليهما خلال تجوالهما في الشارع حيث أن ويست كان يرتدي جوارب نسائية سوداء ضيّقة بالاضافة الى تيشيرت بنفس اللون وقد وضع على الأكتاف وسادات عريضة.



أما زوجته فلم تكن أقل غرابة منه فقد ارتدت جورب أسود شفاف على رأسها بالإضافة الى أنها ظهرت بفستان أسود مزيّن بياقة دائريّة ضخمة حول رأسها والأكتاف.



وتساءل العديد من الجمهور حول الطريقة الغريبة التي تظهر فيها زوجة ويست حيث أنها تخفي ملامحها باستمرار كما أنها تظهر بلوكات مثيرة للجدل بشكل مستمر.



وبالرغم من أن ويست يثير الكثير من الجدل حوله في العادة بسبب تصريحاته وتصرّفاته المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا ان زوجته الجديدة وعلاقته كانت من أكثر الأمور غرابة حوله.

علاقة كانيه ويست وزوجته



يشار بان نجم الراب كان متزوجًا من نجمة الواقع "كيم كارداشيان" ولكنّهما انفصلا بعد خمس سنوات من الزواج وأنجبا فيها أربعة أطفال بسبب المشاكل بينهما.



واكّدت كيم بأن كانيه ويست كان يعاني من حالة نفسية صعبة وهي سبب المشاكل مما أدّى الى انفصالهما، ليرتبط بعد ذلك بفتاة تدعى بيانكا لكنّها لم تظهر بملامحها ابداً.