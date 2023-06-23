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كان أورغانجي أوغلو يتزوّج بشكل مفاجئ من حبيبته.. ما السبب؟

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 23 حزيران / يونيو 2023 - 09:44
كان أورغانجي أوغلوا
كان أورغانجي اوغلوا

شارك النجم التركي الشهير "كان أورغانجي أوغلو" خبر زواجه مع جمهوره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، بعد نشره عدد من الصور بشكل مفاجئ وصادم حيث لم يعلن سابقًا عن موعد الزفاف.

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كان أورغانجي أوغلو يتزوج من حبيبته بشكل مفاجئ
 

عبّر جمهور النجم التركي "كان أورغانجي" عن صدمتهم بخبر زواج نجمهم المفضّل بطريقة مفاجئة، حيث شارك هذا الخبر دون مقدمات سابقة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".
 

وأعلن النجم التركي زواجه من حبيبته بوركو دينيزر حيث شارك مجموعة من صور زفافه مع جمهوره على "انستغرام" البالغ عددهم 2 مليون متابع وكتب تعليق على الصور بما معناه: "مفاجأة".
 

وتداول المتابعون صور كان حيث نشر مجموعة منها وهو يرتدي بدلة باللون الأسود مع حذاء رياضي باللون الأبيض، ووضع وردة بيضاء في جيب الجاكيت الخاص بالبدلة، بينما كانت حبيبته ترتدي بدلة مكوّنة من بنطال وجاكيت رسمي باللون الأبيض، وارتدت قبعة كبيرة بيضاء وأمسك بيدها باقة ورود.
 

ويبدو واضحاً بأن كان لم يقيم حفل زفاف ابداً كما أنه احتفل بتفاصيل زواجه لوحده مع حبيبته في الشارع.

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زواج كان أورغانجي أوغلو

زواج كان أورغانجي أوغلو

سبب زواج كان أورغانجي المفاجئ والبسيط
 

وكشفت العديد من المصادر المقربة من النجم التركي، أنه وحبيبته اتخذا هذا القرار السريع والمفاجئ بعد الكشف عم حملها بطفلهما الأول، لذلك كان لا بد من أن يتم الزواج بهذه الطريقة والسرعة.

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