ما سر إطلالة كان أورغانجي أوغلو الغريبة في مصر؟!

كان أورغانجي أوغلو

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثل التركي الوسيم كان أورغانجي أوغلو الشهير بأمير كوزجو اوغلو في مسلسل "حب أعمى" وهو يرتدي ملابس غريبة، مذكّراً أنّ الصورة في مصر.

إطلالة أورغانجي أوغلو في الصورة كانت محط كثير من التعليقات الطريفة وانها بسبب انفجار اللغم الذي حصل معه في المسلسل، فيما استغرب كثر الملابس التي ظهرت اشبه بالملابس الأفغانية.

وما لا يعرفه كثر أنّ الصورة هي من فيلمه "بارون" الذي يصوره في مصر وهو فيلم روسي أوزبكستاني.