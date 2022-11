كان أورغانجي أوغلو يعترف "أغار من بوراك أوزجفيت.. هو وسيم وموهوب"

أثار النجم التركي الشهير كان أورغانجي أوغلو جدلًا كبيرًا وذلك بعد تصريحاته الجريئة خلال مقابلة صحفية له أثناء نزهة ليلية التي ظهر فيها داخل سيارته.

خلال المقابلة الصحفية التي قام بها احد الصحفيين مع كان أورغانجي أوغلو، كان يسأله في البداية عن مسلسله "القضاء" إلا ان السؤال لم يعجب الفنان التركي وطلب من الصحفي أن يقوم بإيجاد سؤال جديد.

وبشكل صادم فاجأ الصحفي النجم التركي "كان أورغانكي أوغلو" بسؤاله: "هل تغار من بوراك اوزجفيت؟"، ليتفاجىء كان بهذا السؤال وقام بالردّ على الفور وبطريقة ذكية وطريفة.

رد النجم التركي "كان أورغانكي أوغلو" حول سؤاله عن غيرته من بوراك أوزجفيت خاصة خلال تصوير مسلسلهما "حب أعمى"، فقال: "أنا مجنون ببوراك اوزجفيت، وأغار منه كثيراً فهو فتى موهوب ووسيم وأريد أن أكون جيّد مثله"، وجاء رد كان بأسلوب ساخر نظرًا لطبيعة السؤال، وهو ما وصفه الجمهور بالطريقة المناسبة للرد على هذه النوعية من الأسئلة.

وأشاد الجمهور بأسلوب وطريقة كان ورده الساخر، معتبرين ان ما قام به طريقة مناسبة للرد.

The way I love this man more and more everyday, istg his interviews will never not be iconic 🤣 and him driving away was the cherry on top 💀😂#KaanUrgancıoğlu

