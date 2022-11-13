كان أورغانجي أوغلو يعترف "أغار من بوراك أوزجفيت.. هو وسيم وموهوب"

أثار النجم التركي الشهير كان أورغانجي أوغلو جدلًا كبيرًا وذلك بعد تصريحاته الجريئة خلال مقابلة صحفية له أثناء نزهة ليلية التي ظهر فيها داخل سيارته.

كان أورغانجي أوغلو يعترف بالغيرة من بوراك أوزجفيت

خلال المقابلة الصحفية التي قام بها احد الصحفيين مع كان أورغانجي أوغلو، كان يسأله في البداية عن مسلسله "القضاء" إلا ان السؤال لم يعجب الفنان التركي وطلب من الصحفي أن يقوم بإيجاد سؤال جديد.

وبشكل صادم فاجأ الصحفي النجم التركي "كان أورغانكي أوغلو" بسؤاله: "هل تغار من بوراك اوزجفيت؟"، ليتفاجىء كان بهذا السؤال وقام بالردّ على الفور وبطريقة ذكية وطريفة.

ردّ فعل كان أورغانكي على سؤال عن غيرته من بوراك أوزجفيت

رد النجم التركي "كان أورغانكي أوغلو" حول سؤاله عن غيرته من بوراك أوزجفيت خاصة خلال تصوير مسلسلهما "حب أعمى"، فقال: "أنا مجنون ببوراك اوزجفيت، وأغار منه كثيراً فهو فتى موهوب ووسيم وأريد أن أكون جيّد مثله"، وجاء رد كان بأسلوب ساخر نظرًا لطبيعة السؤال، وهو ما وصفه الجمهور بالطريقة المناسبة للرد على هذه النوعية من الأسئلة.

وأشاد الجمهور بأسلوب وطريقة كان ورده الساخر، معتبرين ان ما قام به طريقة مناسبة للرد.

The way I love this man more and more everyday, istg his interviews will never not be iconic 🤣 and him driving away was the cherry on top 💀😂#KaanUrgancıoğlu

pic.twitter.com/TQoSXURFcU — 𝙷𝚊𝚋𝚣 🦋ミ☆ (@hkdiizii) November 12, 2022

كان أورغانكي أوغلو وبوراك أوزجفيت في مسلسل "حب أعمى"

أثيرت العديد من الشائعات خلال سنوات الماضية حول غيرة كان من بوراك وذلك خلال تصوير مسلسل "حب اعمى" وذلك خلال عام 2015، في العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وجسد بوراك دور البطولة الى جانب النجمة التركية "نسليهان اتاغول" بالاضافة الى "كان أورغانكي أوغلو"، وكانت قصة المسلسل تدور حول كمال شاب فقير يقع في حب فتاة غنية ولكن هناك شاب يدعى أمير يحاول أن يجعل نيهان تحبه أيضاً.

وتدور تفاصيل المسلسل حول المعارك بين كمال وأمير على نيهان والمكائد التي يقومان بها لبعضهما البعض في اطار درامي رومانسي كوميدي.