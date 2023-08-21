كرم بورسين يدخل المستشفى - الكشف عن تفاصيل حالته الصحية

أثارت الصحفية التركية بورسين المهتمة بأخبار المشاهير حالة من القلق بين جمهور الفنان كرم بورسين بعد إعلانها عن تعرضه لوعكة صحية تسببت في دخول المستشفى.

تفاصيل الوضع الصحي للنجم التركي كرم بورسين



وفي التفاصيل قالت الصحفية التركية إنه وخلال تواجد النجم التركي في موقع تصوير مسلسله الجديد "ماذا لو أحببت كثيراً" الذي يعرض في الفترة الحالية، أصيب بالحمّى الشديد أثناء التصوير وبالرغم من المحاولات لم تنخفض درجة حرارته مما أثار قلق زملائه.



ونُقل بورسين الى المستشفى فوراً بسبب حالته الصحية حيث أجرى بعض التحليلات في المستشفى وتبيّن أنه مُصاب بعدوى فيروسية استدعت بقائه في المستشفى للاطمئنان على صحته بشكل أفضل.



وأضافت الصحفية التركية أن الحالة الصحية للفنان التركي تحسنت إلى انه سيبقى في المستشفى للمزيد من الإطمئنان على وضعه وحالته، وحتى يستكمل التصوير دون أي مفاجآت.

مسلسل "ماذا لو أحببت كثيراً"



ويشار بان النجم التركي "كرم بورسين" يقوم ببطولة مسلسل ماذا لو أحببت كثيراً الى جانب النجمة التركية "حفصة نور" حيث يلعب دور شاب يدير شركات وثروة والده بعد وفاته كما انه يعمل على المحافظة على زوجة أبيه الثانية وأطفالها، لتتقاطع الطرق به ويقابل فتاة تعمل في الاحتيال مع أشقائه، وخلال محاولتها الاحتيال عليه يعتقد انها تعمل في المنزل، ولا تحاول هي تصحيح المعلومة له، ومع مرور الاحداث يقع الثنائي في حب بعضهما.