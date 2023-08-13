كرم بورسين وحفصة نور بوضعيات مثيرة خلال جلسة تصوير.. هل يحاولان انقاذ مسلسلهما؟

استطاع الثنائي التركي "كرم بورسين" ومواطنته "حفصة نور" لفت الأنظار اليهما من خلال انسجامهما الواضح الذي بدا عليهما خلال الحلقات الأولى من المسلسل التركي الذي يعرض لهما في الوقت الحالي "ماذا لو أحببت كثيراً".

وبالرغم من قصة المسلسل وتواجد أسماء كبيرة ضمن أبطاله، إلا أن العمل يواجه مشكلة في عدد المشاهدات التي تعتبر قليلة جدًا مقارنة ببقية الأعمال ال تي تعرض له في نفس الوقت.

كرم بورسين وحفصة نور بوضعيات مثيرة في احدث جلسة تصوير لهما

خضع الثنائي الأشهر في الفترة الحالية الى جلسة تصوير خاصة بمجلة "L’Officiel" التي جاءت باللونين الأبيض والأسود.



وظهر فيها الثنائي التركي وهما في حالة انسجام واضح بينما كانا حرصها على القيام بوضعيات حميمية ورومانسية، حيث كانت حفصة في إحدى الصور تجلس على كتف كرم بينما في صورة أخرى كان ينام هو على كتفها.



وانتقل المتابعون الى التعليق على الصور التي انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكّد الجمهور بان كرم يحاول انقاذ مسلسله الجديد مع حفصة بإثارة الجدل حول علاقتهما كثنائي من خلال جلسة التصوير هذه.



كما قارن العديد من المتابعين حول عمليّة الترويج التي يقوم بها كرم وحفصة لمسلسلهما بأنها تشبه ترويجه لمسلسل "انت اطرق بابي" التي قام بها مع هاندا الا ان المسلسل الأخير لاقى نجاحًا كبيرًا.

نبذة عن مسلسل "ماذا لو أحببت كثيراً"



يدور المسلسل التركي حول قصة شاب يترك له والده ثروة كبيرة وشركات بعد وفاته بالاضافة الى زوجته الثانية وأولادها للاعتناء بهم، ويتصادف طريقه بالتعرّف على "حفصة" والتي تكون لصة محترفة، وتبدأ بيمهما علاقة حب.