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كرم بورسين يثير شائعات عودته لـ سيريناي ساريكايا!

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 01 آب / أغسطس 2023 - 06:24
كرم بورسين وسيريناي ساريكايا
كرم بورسين وسيريناي ساريكايا

كان الثنائي التركي الشهير "كرم بورسين" و "سيريناي ساريكايا" من أكثر الثنائيات الرومانسية شهرة على مستوى تركيا والوطن العربي حيث كان اسمهما يتصدّر وسائل التواصل الاجتماعي طوال علاقتهما التي استمرت 4 سنوات حتى لحظة انفصالهما.

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أنباء عن عودة علاقة كرم بورسين وسيريناي ساريكايا 

ومضى على انفصال الثنائي التركي الشهير سنوات عديدة استطاع فيها كل منهما تجاوز علاقتهما والمضي قدماً.
 

وبعد سنوات من الانفصال عادت أنباء علاقة الثنائي إلى الواجهة مجددًا، بعد قيام شقيقة بورسين بمتابعة ساريكايا مما أثار الكثير من التساؤلات حول عودتهما.

وتفاعل الجمهور مع أنباء عودة الثنائي حيث عبر عدد كبير انهما مناسبات لبعضهما، وعبر الجمهور عن رغبتهم الشديدة لعودة العلاقة بينهما.

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علاقات كرم بورسين
 

بعد انفصال كرم بورسين عن سيريناي ساريكايا دخل النجم التركي في علاقة رومانسية مع هاندا ارتشيل التي شاركته دور البطولة في مسلسل "انت اطرق بابي".
 

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لكن الثنائي انفصلا بعد عام فقط من العلاقة ولم يستمرّا معاً دون معرفة الأسباب التي أدّت الى انفصالهما.

وعلى الصعيد الفني يعرض للفنان التركي حاليًا مسلسل "ماذا لو أحببت كثيرًا" الذي يجمعه بالفنانة حفصة نور، وبالتزامن مع عرضه في تركيا بدأت منصة شاهد بعرض العمل استثمارا لنجاحه الجماهيري.

أما النجمة التركية سيريناي ساريكايا فتستعد لتصوير مشاهدها في الموسم الثاني من مسلسل العائلة الذي يجمعها بالفنان كيفانش تاتلينوغ.

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