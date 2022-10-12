كرم بورسين يعلّق لأول مرة على مرض ابنة شقيقة هاندا.. ويعترف "علاقتنا جيدة"

أعلنت غمزة شقيقة هاندا ارتشيل عن اصابة ابنتها بمرض السرطان وذلك عبر حسابها الخاص على "انستغرام"، حيث أكّدت بانها بدأت في رحلة العلاج من المرض.

التعليق الأول لـ كرم بورسين على مرض ابنة شقيقة هاندا

كشف النجم التركي الشهير خلال حوار مع أحد الصحافيين بأنه تواصل مع هاندا للاطمئنان على ابنة شقيقتها، وعند سؤاله حول هاندا ومرض ابنة شقيقتها أجاب كرم: "بالطبع اتصلت بها وتحدّثت معها، وأنا لا أريد أن اتحدث كثيراً حول الأمر لأنه موضوع حساس جداً بالنسبة لهم".

وتابع كرم تصريحاته عند سؤاله حول علاقته بـ هاندا الرتشيل وما اذا كان هناك بينهما مشاكل وخصام، فأجاب كرم: "علاقتنا جيدة جداً ولا يوجد شيء".

كرم بورسين يتحدّث عن علاقته بحبيبته السابقة يامور تانريسفسين

وخلال الحوار تطرّق الصحافي الى سؤال كرم حول لقاءاته مع حبيبته السابقة وعلاقتهما المستمرة، فقال كرم: " نحن لسنا معتادين على هذا الوضع في تركيا ولكنّ يامور صديقة مقرّبة فيمكن للناس أن يبقوا أصدقاء بعد الانفصال وهذا امر مهم بالنسبة لي".

كرم بورسين في عمل جديد

وعلى الصعيد الفني يشار بأن النجم التركي الشهير "كرم بورسين" سيشارك في بطولة المسلسل التركي الجديد " Lemi" وهو من ضمن فئات المسلسلات القصيرة والتي ستعرض على أحد المنصات الرقمية.

والعمل من انتاج شركة القمر، وكشفت بعض المصادر بـ أن الطفلة "ابرار ديميربيلك" ستشاركه البطولة في المسلسل.