بطلة مسلسل شقة الأبرياء إلى السجن لمدة سنتين وأربعة أشهر والسبب قضية إغتصاب!

ضجت الصفحات الفنية التركية بخبر سجن نجمة مسلسل شقة الأبرياء لمدة تصل إلى سنتين وأربعة أشهر بسبب قضية إغتصاب.

ايزجي مولا والتي تؤدي دور صفية في العمل هي من تواجه السجن بعد أن شتمت شاب إغتصب فتاة وتم إطلاق سراحه من دون حساب. القصة كانت قد بدأت منذ حوالي سنة عند إنتحار فتاة تدعى "ايبيك" تاركةً خلفها رسالة أشارت فيها أن الشاب موسى أورهان اغتصبها وهددها.

موسى كانت قد تقدم بطلب للمحكمة عن طريق مُحاميه الخاص بأن تتم محاكمته وهو خارج السجن، والصادم كان موافقة اللجنة على الموضوع مما أثار غضب الممثلة التركية التي غردت بـ "للذين تركوا المغتصب خارج السجن لتغرقوا مع ضميركم، لقد أخذتم منا الدعاء، التمني، الطلب والأمل!..ماذا عساي أن أقول آسفي عليك آسفي عليكم".

الجمهور بدوره أبدى غضبه من الأخبار المتداولة وشاركوا عدة تعليقات كان منها "بهيك مواضيع ما بقدر احكي غير الله يىْتقم من الظالم و ياخذ حق المظلوم..وصلنا لزمن صارت كلمة الحق خطيرة على صاحبها"...وتابع آخر "إذا كانت هاذي عدالتهم وش باقي"....وجاء في تعليق آخر "الواحد صار يخاف يحكي الحقيقة ، بس الله دائما مع الحق و الخير رح ينتصر"



قصة مسلسل شقة الأبرياء !

تدور قصة العمل حول شخصيات حقيقية على رأسها رجل الأعمال الذي يعاني من العديد من الأمراض وخاصة من وسواس جمع القمامة، وشقيقته الكبرى التي تعاني من وسواس النظافة القهري الشديد وتتحكم باختيها الأصغر اقتداء بوالدتها المتوفاة التي كانت أصل المرض النفسي لها ولأخيها أما الأخت الوسطى فتعاني من سلل البول الليلي وتجمع الأختان الشراشف المتسخة في شقتهم العليا الفارغة لأنهما تقرفان من غسلها لكن تنويان تنظيفها بعد فترة فتتحول الشقة إلى مخزن يحتوي جبلا من الأكياس وتفوح منه الرائحة الكريهة، والأخت الصغرى تعاني من مرض إيذاء النفس عندما تواجه مشكلة ما أو تشعر بالحزن، ويتناول المسلسل العديد من الأحداث الشيقة التي تتصاعد بشكل تدريجي مع وقوع رجل الأعمال بحب فتاة مختلفة تماماً عنهم.

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