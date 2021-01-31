كرم بورسين وهاندا ارتشيل بمشهد جريء.. والجمهور يهاجم الأول بسبب صورة!

انتشر مقطع من إحدى حلقات المسلسل المحبوب "أنت اطرق بابي" تجمع بين بطلي العمل "كرم بورسين" الذي يجسد دور "ساركان" و"هاندا ارتشيل" التي تجسد دور "ايدا" وهما في حوض الاستحمام.

هذا المقطع سبب غضب واستياء متابعين المسلسل وقد وصفوا بأنه مبالغ فيه، خاصة وأنه يعرض على شاشة التلفاز لجميع أفراد العائلة. إلا أنّه كان ضمن المقاطع الأكثر تداولاً في تركيا.

ومن جهة أخرى انتشرت صورة من كواليس مسلسل "نفس الشيء" أو "بالضبط بالضبط" لكرم وهو يرتدي فستان زفاف، والجمهور بدوره فتح النار عليه.

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فقال أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي "واضح بدعموا الشواذ من هالمسلسل"، وأضاف اخر: "حابين يوصلو فكره انه الرجال ممكن يكون أمراه ف تصرفاته وماله شخصيه ويوصلون فكرة المرأه ممكن تكون رجل ف قوتها وتحكمها".

وعلقت نيلبري شاهين كايا زميلة كرم عن ارتداء كرم بورسين لفستان زفاف في مسلسل:"هناك تمييز بين الرجل والمرأة. كرم وكاتب المسلسل يعلقان كثيراً بشأن هذا الموضوع، وأرادا التوضيح بأن يمكن للمرأة أن تصبح رجلاً ويمكن للرجل بأن يصبح امرأة.. الرجال ليسوا أعلى من النساء".

بالعودة إلى مسلسل "اطرق بابي" فالحلقة الأخيرة قد أثارت اسيتاء الجمهورة، خاصة بعد ان فقد "ساركان" فيها الذاكرة في نفس يوم زفافه على "ايدا" وخطب حبيبته السابقة.

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