نانسي عجرم تحتفل بمرور عام على "قلبي يا قلبي".. النجاحات مستمرة

يصادف اليوم 31 من شهر يناير الذكرى الأولى لإنطلاق أغنية عام 2020 "قلبي يا قلبي" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

الأغنية التي تم اطلاقها ضمن تعاون جديد ولأول مرة مع مواهب صاعدة ما بين كاتب الأغنية وملحنها نبيل خوري والمخرج رجا نعمة تمكنت من تحقيق ما يقارب الـ 35 مليون مشاهدة كما أنها تصدرت محركات البحث على الرغم من تواجد ألبومات عربية في المنافسة إلا أنها تمكنت من التفوق عليها وما زالت موجود في موقع الـ I Tunes العالمي للموسيقى.

وتصدرت الأغنية الترند العالمي كالموسيقى الأكثر رواجاً في العالم لحظة إطلاقها عبر تطبيق تويتر.

وتم تأدية قلبي يا قلبي كـ كوفر من خلال المواهب الصاعدة في العالم العربي وحتى الأجنبي نظراً لنجاحها الكبير.

بدورها شاركت عجرم تغريدة عبر حسابها في تويتر جاء فيها "من سنة متل اليوم..قلبي يا قلبي"، وتفاعل محبيها مع التغرية و شاركوها فرحاً بالنجاح الذي تحققه عبر منصات الموسيقى.

يذكر أن نانسي خلال سنة 2020 تمكنت من تصدر أخبار الصفحات الفنية والمواقع بعد أن حققت نجاحات عربية وعالمية، وكان من بين هذه النجاحات إبداء الفنانة العالمية بيلي ايليش اعجابها بأغاني نانسي من بينها "في حاجات" و"انت ايه".

من جهة أخرى، يطالب محبي الفنانة نجمتهم بطرح ألبومها القادم وخاصةً أغنية "سلامات" التي تحمل في طياتها طريقة غناء جديدة وعلى الاغلب ستكون قريبة من اللهجة التركية.

إلا أن نانسي وادارة أعمالها لم تتخذ الموعد النهائي بعد لصدور الألبوم خاصةً مع وضع فيروس كورونا العالمي والقرارت المصاحبة من حيث منع الحفلات والتجمعات التي تعتبر جزء مهم لتسويق الأعمال الفنية.

معقول تنسى صوت غنالك.. تجرح قلب بيدق كرمالك 😭😭😭💘💘

نانسي نزلي هالأغنية 🌚♥️@NancyAjram pic.twitter.com/0bvlhHdsZy — MARYAM (@maryam_ayad_) November 18, 2020

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