كريس روك يتوّرط في نكتة جديدة.. فكيف ستكون ردة الفعل هذه المرة؟

تصدّر النجم العالمي "كريس روك" مرة أخرى وسائل التواصل الاجتماعي بعد حادثة الصفع خلال حفل الأوسكار، وذلك بنكتة جديدة اتهم بسببها من جديد بالتنمر.

كريس روك يعود للتنمّر من جديد

أثار النجم الكوميدي الشهير "كريس روك" جدلاً كبيراً بعد ان عرضت عليه ادارة حفل توزيع الجوائز الاوسكار، عرضاً بالعودة في العام المقبل لإعادة تقديم الحفل مرة أخرى.

وكان ردّ كريس روك حول الأمر بالرفض إلا انه قام بتشبيه عودته الى حفل الأوسكار بجريمة قتل نيكول براون سيمبسون بإلقاء نكتة حول ذلك، حيث قال: "إن العودة الى حفل الأوسكار هو مثل مطالبة نيكول سيمبسون بالعودة للمطعم حيث تركت نظارتها قبل أن تقتل".

وأثارت هذه النكتة التي وصفها الجمهور بـ السخيفة غضب شقيقة نيكول والتي تدعى تانيا سيمبسون حيث قالت: "النكتة لم تكن مضحكة أبداً، بل هي لم تكن منطقية أيضاً".

وتابعت شقيقتها: "إن تساوي الصفع في حفل الأوسكار بجريمة قتل هو أمر غير منطقي وغير قابل للمقارنة أبداً".

حادثة قتل نيكول سيمبسون

يشار بأن الجريمة التي ذكرها كريس روك هي أشهر جريمة قتل على الإطلاق، إلا ان الفاعل خرج منها بريء دون اتهامه، وبعد مرور 25 عاماً اعترف الفاعل بجريمته من خلال برنامج تلفزيوني.

قام أو جي سيمبسون بقتل زوجته نيكول سيمبسون بسبب الخيانة حيث كان يراقب المنزل عندما وصل رون غولدمان الى منزل زوجته ليبادر أو جي على الفور لاقتحام المنزل ومواجهة زوجته بالخيانة إلا ان رون غولدمان قام بتبرير تواجده بأن والدة نيكول نسيت نظارتها في المطعم فجاء لكي يعيدها اليها وهو التعبير الذي استخدمه روك في مزحته.

صفعة ويل سميث لكريس روك

خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في هذا العام قام النجم الكوميدي كريس روك بتوجيه مزحة لجادا بينكيت سميث حول شعرها الذي خسرته بسبب مرض الثعلبة؟

وجاءت ردة فعل زوجها ويل سميث بان قام بالصعود الى المسرح وصفع كريس روك بكل قوة الأمر الذي فاجأ الجميع.