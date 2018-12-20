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كريم عبد العزيز يعتذر بعد اتهامه بالسرقة بسبب بوستر فيلمه الجديد ويعلّق: "متزعلوش يا رجالة"

كريم عبد العزيز يعتذر بعد اتهامه بالسرقة بسبب بوستر فيلمه الجديد ويعلّق: "متزعلوش يا رجالة"
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