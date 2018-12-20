كريم عبد العزيز

واجه كريم عبد العزيز يوم أمس اتهامات بالسرقة من أحد الجروبات الشهيرة على موقع فيسبوك في مصر والتي تدعى "جت في السوستة"، وذلك بسبب التشابه الذي حصل بين بوستر الفيلم والشعار الخاص بالمجموعة.

ووجه عدد من متابعي هذه المجموعة اتهامات لكريم عبد العزيز بأنه سرق حقوق فكرية عندما استعمل الشعار الخاص بهم على بوستر فيلمه "نادي الرجال السري"، مما دفع النجم المصري لتوضيح الأمر ونشر اعتذار عبر حسابه على موقع فيسبوك، وكتب في منشوره قائلًا:

" إلى رجالة غروب جت في السوستة... متزعلوش يا رجالة ده مجرد توارد أفكار بين مصمم الأفيش والغروب وأنا شخصياً لسه عارف بده فعليا... تحياتي ليكم جميعا ومنتظركم تشرفوني وتتفرجوا على الفيلم وإن شاء الله يعجبكم".

الجدير ذكره أن جروب "جت في السوستة" قام بإنشائه أحد الشباب للمزاح مع أصدقائه، ليتحول فيما بعد إلى تجمع الرجال الأكثر شهرة في مصر في وقت قصير جدًا، حتى أنّ عدد الأعضاء تجاوز حاجز المليون وربع، والرقم في زيادة مهولة حاليًا.