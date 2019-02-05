كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته بمنتهى الرومانسية...صورة

كريم فهمي

احتفل الفنان كريم فهمي بعيد ميلاد زوجته، الذي وافق أمس و نشر صورة رومانسية جمعته بزوجته على حسابه الخاص على موقع (انستجرام) وعلق قائلا : (أنا أكثرالرجال حظا في العالم لأنني أملك أكبر وأحلى حب.. شكرا لدعمك لي .. كل سنه وإنتي طيبة)، حسب موقع اليوم السابع .

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي (أمر واقع) تم طرحه في موسم رمضان الماضي ومن تأليف محمد رفعت وإخراج محمد أسامة وبطولة أحمد وفيق، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوي، نهى عابدين، نجلاء بدر، ملك قورة، إيناس كامل، دينا فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، نيكولا معوض، لطفى لبيب، محمد الصاوي وآخرون.