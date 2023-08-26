كريم فهمي مستاء من عدم تكريم ريهام عبد الغفور فما علاقة محمد صلاح؟

البوابة-انتقد الفنان كريم فهمي، عدم حصول الفنانة ريهام عبد الغفور على أي جائزة أو تكريم خلال مهرجان القاهرة للدراما والذي أقيم مساء أمس في مدينة العلمين، و هي التي قدمت عدة أعمال فنية خلال عام 2023، سواء في موسم دراما رمضان أو خارجه، وأبرزها مسلسل (أزمة منتصف العمر)، الذي شاركها فيها كريم البطولة، ومسلسل (رشيد) مع محمد ممدوح، و(وش وضهر) مع إياد نصار، و (الأصلي) مع منال سلامة وإيهاب فهمي.

و كتب فهمي على حسابه بموقع (فيسبوك): (هي ريهام عبد الغفور فين من الجوايز والتكريمات، دي عملت سيزون ولا محمد صلاح).

بدوها شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور جمهورها ومتابعيها مجموعة صورا تجمعها بوالدها الفنان أشرف عبدالغفور، وذلك من خلال حضورهما فعاليات الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، و علقت قائلة: (عندما يكون موعدك أجمل منك.. لكي تكوني باربي إلى الأبد.. من حفل مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة).