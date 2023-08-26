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كريم فهمي مستاء من عدم تكريم ريهام عبد الغفور فما علاقة محمد صلاح؟

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 26 آب / أغسطس 2023 - 02:32
كريم فهمي و ريهام عبد الغفور
كريم فهمي و ريهام عبد الغفور

البوابة-انتقد الفنان كريم فهمي، عدم حصول الفنانة ريهام عبد الغفور على أي جائزة أو تكريم خلال مهرجان القاهرة للدراما والذي أقيم مساء أمس في مدينة العلمين، و هي التي قدمت عدة أعمال فنية خلال عام 2023، سواء في موسم دراما رمضان أو خارجه، وأبرزها مسلسل (أزمة منتصف العمر)، الذي شاركها فيها كريم البطولة، ومسلسل (رشيد) مع محمد ممدوح، و(وش وضهر) مع إياد نصار، و (الأصلي) مع منال سلامة وإيهاب فهمي.

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و كتب فهمي على حسابه بموقع (فيسبوك): (هي ريهام عبد الغفور فين من الجوايز والتكريمات، دي عملت سيزون ولا محمد صلاح).

كريم فهمي و ريهام عبد الغقور

بدوها شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور جمهورها ومتابعيها مجموعة صورا تجمعها بوالدها الفنان أشرف عبدالغفور، وذلك من خلال حضورهما فعاليات الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، و علقت قائلة: (عندما يكون موعدك أجمل منك.. لكي تكوني باربي إلى الأبد.. من حفل مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة).

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ريهام عبد الغفور

كلمات دالة:كريم فهميريهام عبدالغفورمهرجان القاهرة للدراما

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