كريم فهمي و زوجته يستقبلان ابنتهما الثالثة (جميلة)

رزق الفنان كريم فهمي بابنته الثالثة (جميلة) من زوجته دانيا البناوي، مشيرًا إلى أنه مر بفترة من القلق وتوتر الأعصاب بسبب وجود المولودة في الحضانة.

ونشر فهمي عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام)، صورة لاسم ابنته على باب غرفة المستشفى چميلة فهمي، وعلق فهمي قائلاً: (الحمد لله ربنا رزقنا بچميلة، كانوا يومين صعبين وقلق وحضانة وتعب أعصاب، من أصعب الأيام اللي عدت علينا بس الحمد لله مع الدعاء عدت على خير، يا رب احفظ لي بناتي كاميليا ونعومي وچميلة، آمين).