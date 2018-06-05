كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده و يطلب له الدعاء

أحيا الفنان كريم محمود عبد العزيز، ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والتي حلت أمس 4 يونيو/حزيران، مطالباً جمهوره بالدعاء له.

ونشر كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابه على موقع تبادل الصور (انستجرام)، صورة تجمعه بوالده، وعلق قائلاً: (أرجو الدعاء لوالدى.. ولكل من إفتقدناهم).

قال كريم محمود عبد العزيز، في صورة نشرها أمس، قائلاً:( ٤-٦ أهم يوم وأحلي عيد ميلاد كل سنه وحضرتك طيب يا صاحبي وأخويا وإبني وأبويا. أرجو الدعاء لوالدي ولكل من افتقدناه).