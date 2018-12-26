​"إنترنت الأشياء 2019"

إذا كنت ترغب في الحفاظ على عملك مزدهراً مع التحول الرقمي الذي يطال كل المجالات في جميع أنحاء العالم، فإن مؤتمر "إنترنت الأشياء" هو ما أنت بحاجة إلى حضوره والمشاركة فيه. يركز هذا الحدث في عامه الثالث على كيف يمكن لأصحاب المشاريع تأسيس أعمالٍ من خلال إنترنت الأشياء، وهو ينظم أيضاً حلقات حوارية ونقاشات تتناول نماذجاً من هذه الأعمال، والهيكلية المطلوبة، وتأثير قطاعات السوق الجديدة على الحد الأدنى للنشاط التجاري.

يدعو المؤتمر جميع الأفراد من مختلف الصناعات المشارَكة في المبادرات بهدف مساعدة الشركات الحديثة على مواكبة المستقبل. يقدم "إنترنت الأشياء"، السوق الذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى مليارات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط وحدها، فرصاً كبيرة إلى عالم الأعمال لضمان نجاحها واستمراريتها في المستقبل. شارك في المؤتمر لتكوّن فكرة واضحة عن المستقبل والتهديدات والمنافسة والتطورات في عالم الأعمال.

سيستضيف المؤتمر أكثر من 35 متحدثاً وأكثر من 400 متخصصاً وشركات رائدة قامت بتبني مفهوم "إنترنت الأشياء". استفد من الدراسات التي تتناول حالات عملية، ومن فرص العلم والتواصل التي يُتيحها المؤتمر. سيتضمن اليوم الأول للمؤتمر مجموعة من المحادثات وحلقات النقاش، بينما سيشهد اليوم الثاني ورش عمل في فترة الصباح وبعد الظهر. زوروا الموقع الإلكتروني لمزيد من المعلومات حول تذاكر الحجز المسبق والخصومات على تذاكر المجموعات.