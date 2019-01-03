كمال أبو رية يكشف عن تطورات الوضع الصحي لفاروق الفيشاوي

نفى الفنان كمال أبو رية ما تردد حول تدهور الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي وعدم قدرته على الحركة بسبب كثرة الأدوية التي تناولها في الفترة الأخيرة، مؤكداً في تصريح لمجلة سيدتي أن الفيشاوي في صحة جيدة ويواظب على تناول العلاج في مواعيده وكل ما تردد بشان تدهور حالته الصحية مؤخراً ما هي إلا شائعات، حسب موقع دنيا الوطن.

وعلى الجانب الآخر قرر الفنان فاروق الفيشاوي السفر إلى الغردقة لتكون وجهته خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة ، حيث أعلن في وقت سابق ذهابه إلى الغردقة لقضاء احتفالات رأس السنة مفضلاً عدم الرد على أي اتصالات هاتفية خلال فترة تواجده في الغردقة لقضاء عطلته.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي كان قد دخل المستشفى في وقت سابق من أجل الأطمئنان على حالته الصحية وإجراء بعض الفحوصات ، حيث يعاني الفيشاوي من مرض سرطان العظام، وكان قد أعلن عن مرضه في حفل مهرجان القاهرة السينمائي ، وخلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي أكد أنه يتلقى علاجاً جديداً سيكون هو أول من يخضع له في مصر، مشيراً إلى أنه لن يخضع للعلاج الكيماوي.