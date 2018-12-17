كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها، هل بإمكانكم تخمين عمرها الحقيقي؟ شاهدوا الفيديو!

الفنانة السورية كندة حنا

احتفلت النجمة السورية الجميلة كندة حنا بعيد ميلادها يوم أمس الـ16 من ديسمبر، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام مقاطع فيديو خاصة بالاحتفالية التي نظمتها لها عائلتها بالإضافة إلى مقاطع أخرى ومعايدات من أصدقائها.

وتركت كندة التي أتمت يوم أمس عامها الـ34 تعليقًا على مقطع الفيديو التي قامت بنشره على إنستغرام وقالت: " بيتنا لصغير بتجمعنا ذكريات بسيطة حلوة ومن هي الذكريات عّم نعيش أيامنا ونكبر وناخدهن معنا ... وكل ماتبقى من الحياة مجرد سراب وهباء.. بكل سنة بتعلم شي عن الحياة وهي السنة زادت قناعتي بانو الحب والبساطة بقلبنا وبحياتنا هني الشي الوحيد لي لازم ضحي مشانو شكرًا لكل لمعايدات من الاصداقاء وصفحات الفانز وأهلي وعائلتي الصغيرة".

View this post on Instagram A post shared by Kinda Hanna كِندة حنا (@kindahannaofficial) on Dec 14, 2018 at 11:21pm PST

على الصعيد الفني، فإن آخر أعمال الفنانة السورية كندة حنا كانت مشاركتها في مسلسل "هارون الرشيد" في السباق الرمضاني الماضي عام 2018 بدور العباسة إلى جانب كل من النجم قصي الخولي والرّاحل ياسر المصري.