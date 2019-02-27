كندة علوش: هكذا أصبح حالي بعد الولادة! (صورة)

كندة علوش

أطلت الفنانة كندة علوش على متابعيها بصورة جديدة لها، أظهرت من خلالها معاناتها مع طفلتها "حياة" من زوجها الممثل المصري عمرو يوسف، حيث بدا عليها بوضوح تام آثار الإجهاد والتعب نتيجة السهر وقلة النوم للاهتمام بالطفلة.

وكانت علوش تحمل صغيرتها التي حرصت على إخفاء وجهها فلم يظهر منها إلّا جبينها وشعرها، واعترفت بصراحة من خلال تعليقها على الصورة أن شكلها مرعب لكنها أرادت توجيه رسالة للجميع أن حياة الأمهات صعبة ومتعبة خصوصًا في الأشهر الأولى من عمر الطفل وتحديدًا في مرحلة الرضاعة.

وكتبت كندة علوش في تعليقها قائلة: "عيون حزينة وقلب سعيد...أنا أعلم أن الصورة مرعبة، ولكن بطريقة ما أعجبتني".

الجدير ذكره أن الفنانة السورية كانت قد أنجبت طفلتها الأولى "حياة" من عمرو يوسف في الأول من نوفمبر عام 2018، وشاركت فرحتها عبر حساباتها على مواقع التواصل مع جمهورها آنذاك ، والذي بدوره تمنى لها ولعائلتها السعادة وراحة البال والنجاح في الحياة المهنية.

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