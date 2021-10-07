كندة علوش تخطف قلوب متابعيها في أحدث إطلالة لها

نشرت الفنانة كندة علوش صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام). وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالتالي : (قمر ، مشاء الله ، خطفت قلبي).

من ناحية اخرى، ستأنفت النجمة كندة علوش، تصوير أحداث دورها في مسلسل (بيت المعادي)، الذي تعاقدت عليه الفترة الماضية، وهو مأخوذ من مسلسل (فورمات) الأمريكي، مكون من 12 حلقة ينقسم إلى ثلاث قصص، الأولى بطولة كندة علوش وأحمد وفيق، وإخراج محمد سلامة. وانتهت من تصوير ما يقرب من نصف أحداث حلقاتها، والتي ستعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

و كانت آخر أعمال علوش، حكاية (ضي القمر) بمسلسل (إلا أنا) الذي عرض في 2020. مسلسل (ضي القمر) بطولة محمد علاء، محمد شاهين، نهى عابدين، زينب غريب. فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار عبير سليمان، وإخراج أحمد حسن.