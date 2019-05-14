كندة علوش تدعو جمهورها لمتابعة هذا المسلسل...

منشور 14 أيّار / مايو 2019 - 03:36
كندة علوش
كندة علوش

 

غردت الفنانة السورية  كندة علوش  عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ، شجعت من خلاله متابعيها لمشاهدة مسلسل ( زي الشمس) للفنانة دينا الشربيني .

حيث غردت قائلة :( رمضان كريم ، حابة اعرف شو عم تشوفوا مسلسلات في رمضان ، سواء في مصر او خارج مصر).
ثم أكدت إعجابها بمسلسل (زي الشمس) :( انا شخصيا عم تابع مسلسل زي الشمس بس ، وبنصح الكل انه يتابعه ، لأنه عمل ممتاز) .
يذكر ان مسلسل (زي الشمس) من بطولة دينا الشربيني و احمد السعدني وريهام عبد الغفور و جمال سليمان و سوسن بدر و احمد داوود ونخبة من الفنانين .

 

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