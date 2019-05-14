كندة علوش تدعو جمهورها لمتابعة هذا المسلسل...

غردت الفنانة السورية كندة علوش عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ، شجعت من خلاله متابعيها لمشاهدة مسلسل ( زي الشمس) للفنانة دينا الشربيني .

حيث غردت قائلة :( رمضان كريم ، حابة اعرف شو عم تشوفوا مسلسلات في رمضان ، سواء في مصر او خارج مصر).

ثم أكدت إعجابها بمسلسل (زي الشمس) :( انا شخصيا عم تابع مسلسل زي الشمس بس ، وبنصح الكل انه يتابعه ، لأنه عمل ممتاز) .

يذكر ان مسلسل (زي الشمس) من بطولة دينا الشربيني و احمد السعدني وريهام عبد الغفور و جمال سليمان و سوسن بدر و احمد داوود ونخبة من الفنانين .