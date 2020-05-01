كندة علوش تصرح عن رأيها بمسلسل نيللي كريم (بـ100 وش)

أشادت الفنانة كندة علوش بمسلسل (بـ١٠٠وش) الذي ينافس في السباق الرمضاني الحالي.

وكتبت عبر حسابها على (فيسبوك): (بـ١٠٠ وش‬⁩ سكر وعسل وشربات ‏عمل دمه خفيف ذكي ممتع ورشيق).

وتابعت: ‏(شكرًا كاملة على المجهود اللي باين واحترام عقول الناس‏ شكرًا نيللي وآسر وعلا وإسلام وكل الكاست على المتعة الي بتقدموها ‏شكرًا للكتاب ولكل اللي نفذوا العمل)، حسب موقع صدى البلد.

مسلسل (بـ 100 وش) من بطولة النجمة نيللي كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.