كندة علوش توضح حقيقة تصريحها: (لا أسمح للخادمات بلمس ابنتي)

نشرت الفنانة السورية كندة علوش، تغريدة عبر على (تويتر)، ردت فيها على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بشأن تصريح نسب إليها في حوار صحفي عبر أحد المجلات العربية، بعنوان: (لا أسمح للخادمات بلمس ابنتي).

وكتبت كندة علوش في تغريدتها قائلة: (نشر على لساني (لا أسمح للخادمات بلمس ابنتي) أولًا أنا لااستخدم لفظ خادمة بل عاملة أو مدبرة منزل .. وماقلته كالتالي (لاأحد يساعدني في تفاصيل ابنتي فأنا وحدي من اهتم بها وبتفاصيلها) .. ليس لدينا في منزلنا خادمات بل عاملة منزل واحدة تحمل ابنتي وتلعب معها .. ولكني وحدي من اعتني بكل مايخص ابنتي)، حسب موقع صدى البلد.

من ناحية أخرى، اعتذرت كنده عن فيلم (أعز الولد) الذي كان سيجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وسبب اعتذارها يرجع لابنتها (حياة) التي ترغب في رعايتها حيث إنها فى الشهور الأولى من عمرها.

وأكدت كندة في تصريحات متلفزة لها خلال الفترة الأخيرة، أنها ستعود لاستئناف نشاطها الفني خلال الفترة القليلة المُقبلة.