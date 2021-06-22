كندة علوش لعمرو يوسف في عيد الأب: صورة و (ربنا يخليك لينا يا أبو حياة)

حرصت النجمة السورية كندة علوش على الاحتفال بعيد الأب بتوجيه رسالة لزوجها النجم عمرو يوسف ووالد ابنتها الوحيدة (حياة)، ونشرت كندة صورة لعمرو يوسف وهو يحمل ابنتهما، عبر حسابها بموقع (انستجرام)، مصحوبة بتعليق: (كل سنة وانت ألذ وأطعم وأحن أب.. حبيبي كل سنة وانت في ضهرها باباها وسندها وصاحبها.. ربنا يخليك لينا يا أبو حياة)، وانهالت الكثير من التعليقات علي الصورة متمنين لهم الخير والسعادة، ومنهم النجمات هند صبري وروبي ونجلاء بدر.

بدوره انضم الفنان عمرو يوسف، إلى صفوف النجوم المشاركين في إحياء ذكرى يوم الأب والذي شهد نشر صور نادرة لنجوم الفن مع آبائهم وتوجيه رسائل لهم، ونشر الفنان عمرو يوسف صورة نادرة له من طفولته مع والده على حسابه الشخصي بموقع (إنستجرام)، ووجه رسالة قائلاً: (صورتي أنا وأحسن راجل في الدنيا أبويا الله يرحمه.. عيد الأب).

يذكر أن آخر عمل درامي للفنان عمرو يوسف مسلسل (طايع)، وشاركه البطولة الفنان أحمد داش، عمرو عبدالجليل، صبا مبارك، سهير المرشدي وأحمد عبدالله.