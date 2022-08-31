كندة علوش و عمرو يوسف يرزقان بطفلهما الثاني و هذا هو وضعه الصحي

رزقت الفنانة السورية كندة علوش بطفلها الثاني من زوجها الفنان عمرو يوسف، حسبما أعلنت عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور (انستغرام).

ونشرت علوش صورة برفقة طفلها، وعلقت: (الحمد لله رب العالمين، رزقنا بكريم عمرو يوسف، كريم وصل الدنيا قبل موعده بتلات شهور تقريباً في أول الشهر السابع وقعد في الحضانة وقت طويل لأن حجمه كان صغير وكان لازم نتطمن على تنفسه وقلبه وتفاصيل تانية كتير، كانت فترة صعبة جداً عليه وعلينا، بس الحمد لله عدت على خير وكريم شرف بيته من فترةوضعه الصحي صار أحسن بس لسه محتاج متابعة ورعاية واهتمام).

وتابعت: ( اللي مروا بتجربة مشابهة أكيد بيعرفوا الإحساس، الحمد لله ألف مرة، الله يحفظ كريم ويخليه والله يخليلكم ولادكم ولا يوجع قلب أم أو أسرة على طفلها...).