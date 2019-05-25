كندة علوش و عمرو يوسف يقضيان يوما مع اللاجئين في لبنان (صور)

حرصت الفنانة كندة علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف، على زيارة الاطفال اللاجئين في لبنان، أمس، ضمن بعثة مفوضية اللاجئين.

ونشرت علوش صوراً عبر حسابها الشخصي، تجمعها مع الاطفال وعائلات اللاجئين في لبنان، بصحبه زوجها، وزيارتها لأحد المنازل التى تضم عائلات المهاجرين واللاجئين، وقالت: ؛(يوم رائع قضينا مع ولاد بلدي بالبقاع عشنا مع الأسر والأطفال يلي عّم يلعبوا رغم كل شي عّم يضحكوا من قلبن كلن طاقة وكلن أمل الي صار ماكسرن، اليوم برمضان خلونا نكون أقرب الن خلونا نتذكرن بزكاتنا بصلاتنا بوقتنا بمحبتنا، هنن بيستاهلو شكراً)، حسب موقع اليوم السابع.

وظهر عمرو يوسف فى احدى مقاطع الفيديو التى نشرتها علوش على الاستوري الخاص بها، وهو يلعب مع أطفال اللاجئين وسط اشعة الشمس.

وعرضت علوش منذ ايام فستان زفافها للبيع عبر حسابها الشخصي للتبرع به وقالت (يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة بذكريات جميلة وغالية وخصوصي فستان الزفاف بس إذا كان في ناس أخرى يمكن أن تستفيد من تمنه فتصير للذكرى معنى أقيم.. فستان زفافى معروض حالياً للبيع، لأي حدا مهتم بأنه يشتريه.. وراح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية وذلك هيكون بعلم الشخص اللى هيشتريه).