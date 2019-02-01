كندة علوش تقبل تحدي (خطوة خير) لأجل اللاجئين

قبلت الفنانة كندة علوش تحدى (خطوة خير) لصالح مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بعد اشارة الإعلامي مصطفى الأغا لها، على (إنستجرام)، مطالبها بالدخول في التحدى السير لمسافة 5 كيلو مترات.

وردت الفنانة السورية قائلة: ( لعيونك والله يكون بالعون يوم السبت إن شاء الله.. وطبعًا لما مصطفى الأغا يتحدى لازم التحدى يكون رياضي)، حسب موقع صدى البلد.

كندة علوش كانت قد اعتذرت عن فيلم (أعز الولد) الذي كان سيجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف بسبب ابنتها (حياة) التي ترغب في رعايتها حيث إنها فى الشهور الأولى من عمرها.