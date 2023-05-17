كورتني كارداشيان تهاجم عائلتها وتصفهم بـ "السطحيين"

تتصدّر عائلة كارداشيان مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أن حياتهم الخاصة وتصرفاتهم دائمًا محور حديث الجمهور سواء بعلاقاتهم او اطلالاتهم وعلاقاتهم العائلية والخاصة.

وبالرغم من ان فتيات كارداشيان وجينر يحاولن بشكل مستمر إظهار أن العلاقة بينهن مميزة وودّية أمام الإعلام إلا ان هناك العديد من المشاكل التي تكون خلف الكواليس والتي يظهر جزء بسيط منها أمام الجمهور وكانت أشهرها خلاف كورتني وشقيقتها الكبرى كيم.

كورتني كارداشيان تهاجم عائلتها



وخلال احدى المقابلات الصحفيّة تحدّثت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان حول عائلتها وشقيقاتها، حيث كشفت عن العلاقة والتوترات التي حدثت بينهم في الفترات الأخيرة.



ووصفت كورتني عائلتها في المقابلة بأنها سطحيّة ويشغلون أنفسهم بأمور غير مهمة ومفيدة، فقالت كورتني بصراحة "عائلتي سطحيّة".



وتعرّضت كورتني لانتقادات عديدة من قبل الجمهور خاصة وأنها جزء من عائلتها وتصرفاتها هي ذات تصرفاتهم حيث تقوم بتصوير نفسها وأطفالها بنفس طريقة عائلتها التي انتقدتها، ورأى البعض ان تصرفها غير موزون.

خلاف كيم وشقيقتها كورتني كارداشيان



وخلال وقت سابق ظهر في الفيديو الدعائي ان هناك خلاف كبير وقع ما بين كورتني وشقيقتها الكبرى كيم لكن يبدو واضحاً بأنه خلاف بالكلام هذه المرة، على عكس مشكلة سابقة لهما وصلت إلى التشابك في الأيدي وقعت خلال تصويرهما برنامجهما الواقع الشهير وتم توثيقها وعرضها أمام الجمهور.