كورتني كارداشيان تثير الجدل بحملها من ترافيس باركر بصورة مثيرة بالبكيني

أثارت نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" جدلًا كبيرًا حول حملها بطفلها الأول من العازف الشهير "ترافيس باركر" وذلك بعد مرور عدة أشهر على زواجهما.

كورتني كارداشيان تثير الشائعات حول حملها بطفلها الأول

شاركت نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" وهي إحدى شقيقات عائلة آل كارداشيان الشهيرة، صورة مثيرة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وظهرت نجمة تلفزيون الواقع في الصورة وهي ترتدي مشد بكيني وصفه الجمهور بالمثير، باللون البيج.

ووقفتت كورتني امام المرآة لالتقاط الصورة بنفسها وظهرت مرتدية حمّالة صدر بنفس لون المشد البكيني بينما كانت تضع يدها على بطنها المنتفخ قليلاً ووضعت أكمام عريضة باللون الوردي، تاركة شعرها منسدلًا.

وأثارت كورتني الجدل الواسع بين جمهورها عندما وضعت يدها على بطنها الذي بدا منتفخًا بعض الشيء، حيث انتقل الجمهور الى التعليق على الصورة والتساؤل ما اذا كانت نجمة تلفزيون الواقع حامل بطفلها الأول من زوحها ترافيس باركر.

وقال أحد الأشخاص في التعليقات: "لماذا تمسكين بطنك؟" وأضاف آخر في التعليق: "إن الجميع يمتلك الفضول لمعرفة الحقيقة".

كورتني كارداشيان وترافيس باركر

يشار بان كورتني كارداشيان لديها ثلاثة أطفال من حبيبها السابق سكوت ديسك، ولكنّها انفصلت عنه ودخلت في علاقة رومانسية مع عازف الدرامز ترافيس باركر، حيث تزوجا خلال الأشهر السابقة في حفل زفاف ضخم أقيم في ايطاليا،وسط حضور عائلة كورتني كاملة، بالاضافة إلى عدد من المشاهير.