كورتني كارداشيان تتعرّض لانتقادات بسبب فيديو لابنتها.. والجمهور "ما تزال صغيرة"

تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" لانتقادات عديدة بعد ان نشرت مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي رفقة ابنتها الصغيرة "بينيلوب".

كورتني كارداشيان تتعرّض لانتقادات بسبب ابنتها

وشاركت نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو لابنتها الصغيرة بينيلوب والبالغة من العمر 10 سنوات.

وظهرت الطفلة الصغيرة ذات العشرة أعوام في مقطع الفيديو وهي تشرح للجمهور كيفية تطبيق المكياج، كما شرحت طبيعة روتينها اليومي للبشرة والجمال.

وانتقل المتابعون الى قسم التعليقات للتعليق على الفيديو المنشور وهاجموا نجمة تلفزيون الواقع والدتها كورتني كارداشيان حيث أنا اعتبر عدد كبير من الجمهور، بأن الفتاة ما تزال بعمر صغير جداً لتنشر فيديوهات حول المكياج.

كما انتقد الكثير منهم والدتها للسماح لها بان تكون خبيرة بأمور مستحضرات التجميل والروتين اليومي وهي لا يتجاوز عمرها العشرة سنوات فقط.

وبعد فترة قصيرة فقط قامت بينيلوب بحذف مقطع الفيديو سريعاً، حيث اعتبر الجمهور بأن والدتها هي من أجبرتها على ذلك بعد تعرّضها لانتقادات عديدة.

ابنة كورتني ليست الأولى بعائلة كارداشيان

خلال وقت سابق تعرّضت ابنة نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" لانتقادات عديدة وذلك بعد ان نشرت ابنتها شيكاغو مقطع فيديو لها على "تيك توك" ظهرت فيه وهي تضع الكثير من مستحضرات التجميل على وجهها وترتدي ملابس والدتها.

وانتقد العديد من الجمهور هذا االشيء باعتبار أن الفتاة ما تزال صغيرة جداً على هذه الأمور وانه يجب على والدتها أن تكون أكثر وعياً من ناحية ابنتها.