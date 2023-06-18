كورتني كارداشيان حامل بعمر الـ 44 عامًا.. وهكذا اعلنت عنه

حضرت نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" الى الحفل الغنائي الخاص بفرقة Blink-182 والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم 16 يونيو الماضي.

وحرصت كورتني على مفاجئة زوجها ترافيس سكوت عازف الدرامز في الفرقة الذي كان يقدّم أدائه في العزف عندما اعلنت عن حملها بطريقة مميزة جدًا خلال الحفل.

كورتني كارداشيان تعلن حملها من ترافيس باركر



بطريقة لافتة أثارت إعجاب جمهورها، كشفت نجمة تلفزيون الواقع عن حملها بطفلها الأول من زوحها ترافيس باركر، حيث حملت لافتة أمام مئات من الجماهير وكتبت عليها "ترافيس أنا حامل".



وتفاعل الجمهور مع طريقة كورتني، فيما قامت بتقبيل زوجها بعد هذا الخبر السار واحتفاله بها، وسط هتاف الجمهور الذي عبر عن سعادته بهذ الخبر السار خاصة ان حمل كورتني جاء في عمر الـ 44 عامًا.

علاقة كورتني وترافيس باركر



يشار بأن كورتني كارداشيان كانت قد تزوّجت من ترافيس باركر قبل عام واحد من الآن حيث اقامت حفل زفافها في ايطاليا بالاضافة الى انها ارتبطت قانونياً في كاليفورنيا في المحكمة.

واحتفلت كورتني بزواجها في حفل بسيط حضرته عائلتها وعدد من الأشخاص المقربين، وكشفت بعض المصادر ان الثنائي كانا يحاولان الإنجاب منذ فترة طويلة.

والجدير بالذكر أن كورتني لديها 3 أبناء من سكوت ديسك وهم مايسون 13 عاماً، بينيلوب 10 أعوام، ورين 8 أعوام، اما زوحها ترافيس لديه ولدين وهما لاندون 19 عامًا، وألاباما 17 عامًا.