(كورونا) تتسبب بتأجيل حفل وائل جسار في بغداد

نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أعلن الفنان اللبناني وائل جسار تأجيل حفله الغنائي في العاصمة العراقية بغداد، والذي كان من المقرر إحياؤه مساء السبت المقبل.

وأتي قرار التأجيل لأجل غير مسمى حتى الآن، تماشيا مع الإجراءات الصحية التي فرضتها الحكومة العراقية حاليا في مختلف أنحاء البلاد مع الإغلاق التام وفرض الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وإلغاء كافة الفعاليات الفنية والثقافية حتى تهدأ وتيرة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا التي وصلت خلال الأيام الماضية لمرحلة خطيرة بعدد آلاف الإصابات الجديدة يوميا، حسب موقع صدى البلد.

من جانبه وجه وائل جسار دعمه الكبير للشعب العراقي ومؤازرته في أزمته الحالية، متمنيا أن تعبر أزمة كورونا بسلام وتهدأ وتيرة الإصابات وتعود الحياة لطبيعتها عما قريب، واعداً محبيه في العراق بزيارة قريبة وحفل أكبر عما قريب تعويضا عن هذه الإطلالة المؤجلة.

وكان من المفترض أن تجمع هذه الحفلة بين النجم اللبناني وائل جسار والمطربة العراقية نوفا عماد لأول مرة على مسرح القاعة الملكية بنادي الصيد في بغداد بالتعاون بين مقام للإنتاج الفني وسابال العراقية، وسيتم إعلان الموعد الجديد للحفل عما قريب فور أن تسنح الظروف الصحية في البلاد بذلك.

هذا و ينشغل جسار حاليا بوضع لمساته النهائية على مشروع أجدد أعماله الغنائية (عيان)، الذي يتعاون خلاله مع الشاعر محمد القياتي وألحان محمد يحيي وتوزيع أسامة عبد الهادي، كما تعقب أصداء النجاح الكبير لآخر كليباته (ولا في الأحلام).