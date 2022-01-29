(كورونا) تمنع حمزة نمرة من حضور جنازة والده

أعلن الفنان حمزة نمرة وفاة والده الدكتور حسام مصطفى نمرة. وكتبت الصفحة الرسمية للفنان عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام): (بسم الله الرحمن من الرحيم: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي،صدق الله العظيم).

وأضافت الصفحة: (إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة المرحوم الدكتور حسام مصطفى نمرة والد الفنان حمزة نمرة، والعزاء مقتصر على أفراد الأسرة والأقارب).

واستكملت الصفحة: (نسألكم الدعاء للفقيد بالرحمة وأن يجمعنا الله به في الفردوس الأعلى، بكل أسف يتعذّر تواجد الفنان حمزة في القاهرة لظروف الحجر الصحي نتيجة للإصابة بفيروس كورونا نسألكم الدعاء له ولأسرته بالشفاء والمعافاة).

يذكر أن آخر أعمال حمزة نمرة ألبوم (مولود سنة 80)، والذي تضمن 12 أغنية، وهي: (مولود سنة 80، الوقعة الأخيرة، استعيذوا، الساعة 6 صباحا، فاضي شوية، مش مهم، يابا، أحكيلك خوفي، معلش، القصة واللي كان، غنوة ليك من قلبي، فيه ناس).