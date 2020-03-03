(كورونا) يؤجل حفل إليسا في العراق الى إشعار آخر

قرر القائمون على حفل النجمة اللبنانية إليسا المقرر إقامته في العراق 20 الشهر الجاري تأجيله بسبب مرض كورونا، إلى تاريخ يتم الاعلان عنه لاحقا.

وجاء في المنشور:(نظراً للتعليمات الصادرة من المؤسسات الصحية والمتضمنة اجراءات وقائية واحترازية تمنع التجمعات وبضمنها الاحتفالات والحفلات الفنية... تقرر تأجيل حفل الفنانة إليسا المقام في اربيل Galaxy Hall إلى تاريخ آخريتم الإعلان عنه لاحقاً)، حسب موقع اليوم السابع.

وانتهت إليسا، من تسجيل أغنيتها الجديد (بنحب الحياة) من ألبومها الجديد، بالتعاون مع المنتج الفني نصرمحروس، وأميرمحروس وألحان محمد رحيم.

وكانت النجمة اللبنانية قد انتهت منذ أيام من تصوير أغنيتها الجديدة (عظيمة)، بالتعاون مع الملحنين والموسيقيين محمد رحيم ونادرعبد الله وأحمد إبراهيم. كما وانتهت إليسا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان (ذكريات)، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذي تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه في الوقت الحالي، ومن المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقي باللهجة المصرية.