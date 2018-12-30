نيشان وعدد من الفنانين في طريقهم إلى محافظة العلا في السعودية لحضور فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"

توجّه يوم الجمعة مجموعة من نجوم الفن والغناء في الوطن العربي إلى محافظة العلا في السعودية، وذلك لمتابعة وحضور فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"، والذي استضاف في الافتتاح الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي وسط ترحيب حار من الجمهور والمحبين.

وكان الإعلامي اللبناني نيشان شارك مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي برفقة مجموعة من الفنانين الذين كانوا في المطار في اتجاههم إلى السعودية لحضور المهرجان، وظهر في أول لقطة بجانب السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وفي صورة أخرى برفقة كل من نجوى كرم ووليد توفيق ونادين نجيم وأيضًا السوبر ستار راغب علامة.

الجدير بالذكر أن مهرجان "شتاء طنطورة لا زال مستمرًا حتى هذه اللحظة، وفكرة القائمين عليه هي الترويج لهذا المكان المليئ بالآثار التاريخية التي تعود إلى حضارات عاشت قبل آلاف السنين، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للزوّار التعرف على أرجاء المكان الذي يضم "مدائن صالح" و "مملكة دادان" والعديد من المواقع التاريخية الأخرى.