الوردي يلي بها.. كيت ميدلتون تختار إيلي صعب في الزفاف الملكي الأردني

دائمًا ما تلفت أميرة ويلز كيت ميدلتون الأنظار إليها باختيارتها الراقية والأنيقة من أشهر دور الأزياء العالمية، ولم يكن زفاف الأمير الحسين بن عبدالله على عروسه رجوة آل سيف بالاستثناء.

كيت ميدلتون تتألق بتصميم إيلي صعب

وصلت كيت ميدلتون إلى جانب زوجها الأمير ويليام إلى حفل عقد مراسم زفاف الأمير الحسين ورجوة االمقام في قصر زهران، وخطفت الأنظار إليها بارjدائها فستانًا أنثويًا جاء باللون الوردي من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب لمجموعة خريف وشتاء 2017.

وتميّز الفستان بقماشه الحريري الناعم الذي منحها مظهرًا أكثر أنثوية ونعومة، وياقته العالية، كما جاء بزخارف بارزة عانقت جسدها، وجاء بأكمام فضفاضة.

وأكملت كيت إطلالتها بتسريحة شعر ريترو جانبية أسدلتها على جانب كتفها، فيما ارتكز مكياجها على الظلال الوردية، وحملت كلاتش ذهبي في يدها.

وصول كيت وويليام للأردن



ويُشار أن أمير ووأميرة ويلز، ويليام وكيت ميدلتون، غادرا مطار نورفولك، صباح الأربعاء، ليصلا الأردن في فترة الظهيرة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهما من داخل فندق سانت ريجيس في عمان دون مرافقة أطفالهما الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، الذين يُعتقد أنهم بقوا في منزلهم في وندسور.

وبدت كيت غاية في الأناقة مرتديةً بدلة أنيقة باللون الكحلي، نسَّقتها مع تيشيرت أبيض، فيما أسدلت خصلات شعرها الناعم وراء ظهرها. في حين، اختار ويليام بدلة باللون الكحلي نسقها مع قميص أبيض.

وكان حضور الزوجين الملكيين بمثابة صدمة لعشاق العائلة المالكة البريطانية، لاسيما أنهما لم يؤكدا حضورهما مسبقًا.

ويعتبر هذا الحدث أول حدث ملكي دولي كبير يحضره الأمير وليام وكيت.ففي الماضي، حضرت كونتيسة ويسيكس والأمير إدوارد العديد من حفلات الزفاف الملكية، مثل حفل زفاف ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا في في عام 2010، وزفاف الأمير ألبرت والأميرة تشارلين في موناكو في عام 2011.