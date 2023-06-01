هل ترتدي كيت ميدلتون تاج حماتها الراحلة ديانا في حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة؟

يتساءل الكثيرون حول ما سترتديه أميرة كيت ميدلتون في حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين على عروسه السعودية رجوة آل سيف، لاسيما أنها ستقام مأدبة رسمية بعد حفل الزفاف.

ويتكهن البعض أن ترتدي كيت ميدلتون تاجًا في المأدبة الرسمية، رغم أن قواعد اللباس في حفل الاستقبال تشدد على ارتداء الضيوف ربطات عنق، على أن لا ترتدي سيدات العائلة المالكة التيجان.

وهنا نستعرض بعض التيجان التي ارتدتها كيت في مناسبات عدة

التاج الملكي كارتييه هالو "Tiara Cartier Halo "

استعارت كيت تاج "كارتييه هالو" من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في حفل زفافها الملكي من الأمير ويليام.

وعلى الرغم من أن كيت لم ترتدي التاج في الأماكن العامة منذ زفافها، يأمل عشاق المجوهرات رؤيتها مرة أخرى متزينة به؛ لأنه يتمتع بتاريخ ملكي طويل، إذ جرى صنعه من قبل "كارتييه في عام 1936، وكانت مالكته الأصلية الملكة إليزابيث، صاحبة السمو الملكي دوقة يورك، قبل أن تحصل عليه الملكة إليزابيث الثانية بعمر الـ18.

تاج زهرة اللوتس

في حفل الاستقبال الدبلوماسي السنوي الذي أقيم في قصر باكنغهام في ديسمبر 2013 ، تزيَّنت كيت بتاج زهرة اللوتس، حيث كان أول ظهور لها بتاج منذ زفافهما الملكي.

ويُشار إلى أن التاج، الذي يحتوي على اللؤلؤ والماس، المفضل لدى الأميرة مارجريت، وكانت الملكة الأم ترتديه أيضًا في السنوات التي سبقت تولي زوجها العرش.

وفي أكتوبر 2015، ارتدت كيت تاج زهرة اللوتس مرة أخرى، وهذه المرة في مأدبة عشاء رسمية أقيمت على شرف الرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي نسَّقته مع فستان أحم زاهي.

ولاحقًا، ارتدت كيت التاج مجددًا في حفل استقبال دبلوماسي أقيم عام 2022.

تاج عقد العشاق

ارتدت كيت ذلك التاج، الذي يعتبر المفضل الأميرة الراحلة ديانا، لأول مرة في ديسمبر 2015، كما ارتدته في حفل الاستقبال الدبلوماسي السنوي في قصر باكنغهام في ديسمبر 2016.

ويمتلك التاج قيمة عاطفية لدى كيت؛ لأن حماتها الراحلة الأميرة ديانا كانت ترتديه بشكل متكرر، ففي شهر ديسمبر 2017، ارتدته مجددًا في حفل الاستقبال الدبلوماسي السنوي في قصر باكنغهام. وفي عام 2018 ، ارتدته في حفل عشاء رسمي على شرف الملك ويليام ألكساندر والملكة ماكسيما ملكة هولندا.

كما ارتدت الأميرة هذا التاج مرة أخرى عندما زار الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، المملكة المتحدة في عام 2019. وتزيَّنت به مجددًا في أول مأدبة رسمية للملك تشارلز في عام 2022.