كيفانش تاتليتوج

نشر الفنان التركي كيفانش تاتليتوج عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام البرومو التشويقي الخاص بمسلسله الجديد "الاصطدام" والذي يجسد فيه تاتليتوج دور المحقق "قادير" والذي خسر زوجته وابنته في حادث إرهابي، ليقرر بعدها التخلص من حياته عبر افتعال حادث سيارة.

ويقوم قادير بالاصصدام بـ 3 سيارات لكل منها دور كبير في أحداث المسلسل، وتتقاطع حياتهم بسبب هذا الحادث لترتبط طوال احداث المسلسل بطريقة مثيرة.

ويشارك في المسلسل إلى جانب تاتليتوج النجمة التركية ميليسا اصلي باموك وتجسد شحصية المحامية جيميري، والفنانة التشين سانغو نجمة المسلسل الشهير "حب للإيجار" والذي حقق نسبة مشاهدة عالية، بشخصية "زينب" والتي تعمل مديرة بنك وتكره الوحده وتربطها علاقة مميزة بابنتها، بالإضافة للفنان البيران دويمار والذي يجسد شخصية الشاب الفقير كرم.

وكشفت العديد من المواقع الاخبارية المعنية بالدراما التركية أن صناع العمل قرروا أن ينتهي في موسم واحد فقط حتى لو حقق نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية.