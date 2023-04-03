كيفانش تاتليتوغ مُهدد بالطلاق بسبب مشهد القبلة الرومانسية في مسلسل "العائلة".

يحظى المسلسل التركي "العائلة" باهتمام الجمهور منذ بداية عرض الحلقة الاولى منه، حيث حصد ما يقارب 5 مليون مشاهدة للحلقة الأولى محققًا أرقامًا قياسية ونسب مشاهدة عالية جدًا.

مشهد قبلة سيريناي ساريكايا وكيفانش تاتليتوغ يسبب أزمة للأخير

وشهدت أحداث حلقات المسلسل التركي "العائلة" وجود العديد من المشاهد الرومانسية من بينها مشهد القبلة الحميمية التي جمعت ما بين النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" والذي يجسّد شخصية أصلان والنجمة سيريناي ساريكايا التي تجسّد دور الطبيبة النفسية "ديفين".

وبحسب العديد من المواقع الإخبارية التركية تسببت هذه القبلة الرومانسية بين الثنائي التركي بالكثير من الجدل وأصبحت حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن هناك شائعات قديمة حول وجود علاقة رومانسية ما بين كيفانش وسيريناي.

وكشفت صحيفة تركية بان مشهد القبلة الرومانسية تسبب بأزمة كبيرة جدصا ما بين كيفانش تاتليتوغ وزوجته مصممة الأزياء باشاك حيث هددت الأخيرة بأنها سوف تطلب الطلاق وتنفصل عنه في حال تكرر مشهد القبلة بينه وبين النجمة "سيريناي ساريكايا".

قصة مسلسل "العائلة"

يشار بأن مسلسل "العائلة" هو مسلسل تركي مقتبس من المسلسل الأمريكي "آل سوبرانو" يتناول قصة شاب يدعى أصلان من عائلة معروفة يلتقي بالطبيبة النفسية ليكتشف أن لديهما مشاكل مشتركة ويقعا في حب بعضهما البعض، وسط العديد من الأحداث المنوعة ما بين الأكشن والرومانسية والغموض.

وتمكن تاتلتينوغ من الحصول على إشادات واسعة من الجمهور بسبب الشخصية التي يقدمها في العمل.