هل أُصيب كيفانش تاتليتوغ بفيروس كورونا؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر نقل الممثل التركي "كيفانش تاتليتوغ" المعروف عربيًا باسم "مهند"، وهو اسم الشخصية التي جسدها في مسلسله الشهير "نور"، ويعتبر أوائل المسلسلات التركية التي عرضت على الشاشات العربية.

وفي التفاصيل، تناقلت الصحافة التركية خبر أن "كيفانش" كان قد شعر بالتعب في ليلة الماضية وتم نقله إلى مستشفى "ليف" في اسطنبول وتم ادخاله إلى المستشفى، حسب ما زعمت صحيفة "حريات"، وذكرت الصحيفة الاشتباه باصابته بفيروس كورونا.

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وانتشر هذا الخبر في الوقت الذي وضع فيه الوسيم التركي نفسه مع زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر في الحجر المنزلي في كوخ اشتراه حديثًأ بعيدًا عن مدينة اسطنبول لمدة أسبوعين، وجاء قراره بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في تركيا والعالم.

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يذكر أن لـ كيفانش قاعدة جماهيرية كبيرة في تركية كما هي عند العرب، وقدم الممثل الكثير من الأعمال الفنية التي حصدت نجاح كبير، ومن أهم هذه المسلسلات، مسلسل "نور"، "العشق الممنوع"، "جسور والجميلة" وأخرها كان "اصطدام".

ومن جهة أخرى، تحارب تركيا، كما يحارب العالم أجمع، تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت عدد المصابين في هذا الوباء في تركيا إلى 13531 إصابة، ووصل عدد الوفيات نحو 214 وفاة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء من كورونا 243 حالة.

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