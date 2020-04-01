حياة الفهد "قطوهم برا ديرتنا".. والجمهور في حالة صدمة!

تعرضت الممثلة الكويتية "حياة الفهد" إلى هجوم حاد بسبب تصريحاتها الأخيرة الخالية من الإنسانية بحسب وصف رواد السوشال ميديا.

وفي التفاصيل، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج طالبت حياة الفهد بـ التخلص من الوافدين بطريقة هجومية ومستفزة، إذ قالت: "هم الي قاعدين يدمرون الديرة، مش في قانون دولي يقلك بالأزمات لازم يطلعوا الوافدين،على شو نبتلش بيهم.. والله لو أنا لأزتهم بالبر، أنا مني ضد الإنسانية، إجو أكلوا وشربوا وأخذوا الأرزاق، الكويت ما تتحمل، طلعوهم من البلد وراتبهم يصل لعندهم"

ما إن انتشر الفيديو حتى أبدى الجمهور صدمته من تصريحات ممثلة بحجم حياة الفهد التي توصف بأنها مدرسة في التمثيل، إذ أنها كما وصت قد تجاوزت حدود الإنسانية.

غضب حياة الفهد جاء نتيجة عدم التزام المغتربين بالقوانين، إضافة إلى أن الكويت مساحتها صغيرة لذلك أصبح هنالك ضغط كبير على الخدمات الصحية حسب وصفها!

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