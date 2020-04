حياة الفهد "قطوهم برا ديرتنا".. والجمهور في حالة صدمة!

حياة الفهد تطالب بإلقاء الوافدين إلى الكويت لخارج البلاد بسبب عدم الإلتزام والتجاوزات 👀 #حياة_الفهد #الكويت #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال #فاشن

A post shared by البوابة (@albawabame) on Mar 31, 2020 at 10:59pm PDT