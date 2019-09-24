كيفانش تاتلينوغ يضغط على هازال كايا للمشاركة في فيلم "العشق الممنوع".. هل ترضخ الأخيرة؟!

بعدما كشف موقع gecce التركي في وقت سابق عن عودة الثنائي كيفانش تاتلينوغ والفنانة التركي بيرين سات للعمل سوًا، عن طريق إعادة إحياء المسلسل الشهير "العشق الممنوع" وإنتاج فيلم عن العمل يحمل نفس الاسم والأحداث لكن بطريقة مختصرة، وسيتم عرض الفيلم على شبكة نتفليكس العالمية عام 2021.

كشفت بعض المصادر أن تاتلينوغ يحاول جاهدًا اقناع الفنانة هازال كايا أحد أبطال المسلسل من أجل المشاركة في الفيلم، إلا أن كايا في حاة تردد خاصة انها قررت التفرغ من أجل انجاب طفلها الأول والمتوقع أن تستقبله قريبًا.

وأضافت المصادر أن تاتلينوغ يصر على تواجد زملتيه في العمل بيرين سات وهازال كايا خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققوه في المسلسل والذي عرض قبل ما يقارب الـ 9 سنوات.

وعلى صعيد مختلف قرر تاتليتنوغ تأجيل تصوير فيلم "العشق الممنوع" بعد عرض قصة فيلم اخرى عليه، لاقت إعجابه مما دفعه لتأجيل العمل، محاولًا إقناع كايا خاصة أنها قاربت على الإنجاب، حيث انها حامل بالشهر الثامن بطفلها الأول من زوجها الفنان علي اتاي.

يُشار إلى ان مسلسل العشق الممنوع كان قد حقق نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية جدًا في تركيا والوطن العربي عند عرضه قبل 9 سنوات.

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