كيم كارداشيان تتعرّض للتنمّر بسبب شكل قدميها

تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" لانتقادات واسعة وتنمّر كبير وذلك بعد ان شاركت صورة لها أظهرت فيها لكن طريقة ظهورهما التي وصفت بـ "المضحكة" أثارت ضجة كبيرة بين رواد السوشال ميديا.

كيم كارداشيان تتعرّض للتنمّر



ونشرت نجمة تلفزيون الواقع صورة لها جعلتها تتعرّض للتنمّر بشكل كبير من قبل الجمهور، وذلك بعد التركيز على شكل أقدامها.



وظهرت أقدام كيم متضخمة جدًا كانها أقدام رجل، حيث بدتا ممتلئتين بشكل مبالغ فيه كما ارتدت حذاء ضيق عليهما ساعد في زيادة سوء شكلهما.

وراح الجمهور للحديث عن الجمال المثالي الوهمي الذي عادة ما تروج له نحمة تلفزيون الواقع في صورها، وأشار عدد كبير الى أنها تعتمد على تقنية تعديل الصور "الفوتشوب" في جميع صورها وان جمالها المثالي مجرد وهم لا وجود له.

حياة كيم كارداشيان العاطفية



يشار بأن كيم كانت متزوجة من نجم الراب المثير للجدل كانيه ويست ولديهما أربعة أطفال لكن وبسبب الحالة النفسيّة الخاصة به انفصل الثنائي خلال العام الماضي، وهو الانفصل الذي لم يتقبله ليهاجم كيم في أكثر من تصريح.

وارتبطت بعدها كارداشيان بالنجم الكوميدي بيت ديفيدسون لكنهما انفصلا سريعًا دون الكشف عن الأسباب.



وتركّز نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة في الوقت الحالي على أطفالها الأربعة وحياتها العملية فقط، محاولة منح الأولولية لهم.