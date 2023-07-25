كيم كارداشيان في مباراة نادي النصر السعودي.. فهل تسترجع علاقتها بكريستيانو؟

تواجدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في المباراة الودية التي يخوضها نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه السعودي "النصر" ضد النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، وذلك في مدينة أوساكا اليابانية.

كيم كارداشيان تتواجد في مباراة نادي النصر

ورصدت عدسات الكاميرات كيم رفقة ابنها سانت جالسين على مقاعد المدرجات، فيما اقترب منها اليوتيوبر الشهير "سبيد"، الذي سألها عما إذا كانت تفضل رونالدو أو ميسي، لتجيبه: "أنا أحب كليهما".

كما شاركت كيم العديد من اللقطات من المباراة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، حيث أرفقت إحدى الصور بتعليق: "وتستمر جولة أمهات كرة القدم.. في اليابان، مباراة باريس سان جيرمان ضد النصر".

ووثق الكاميرات لحظة تلويح نجم كرة القدم البرازيلي نيمار لكيم وسانت، بعدما استطاعا لفت انتباهه.

وأعاد تواجد كيم في المباراة شائعات علاقتها الغرامية بكريستيانو، إذ التقيا عام 2010، حيث كان النجم البرتغالي يقضي موسمه الأول فقط في صفوف ريال مدريد.

وكان رونالدو يبلغ من العمر في ذلك الوقت 25 عامًا، فيما كانت كيم بعمر الـ29، حيث سافرت الأخيرة إلى مدريد لمدة 3 أيام للقائه.

كيم كارداشيان في المباراة الأولى لميسي

وفي وقت سابق، تواجدت كيم وابنها سانت في المباراة الأولى لنجم كرة القدم الأرجنتيني ميسي مع فريقه الجديد "انتر ميامي"، حيث جلسا إلى جانب مصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام وزوجها نجم كرة القدم ديفيد بيكهام.

ولفتت كيم إلى أن تواجدها في الحدث كان بناءً على رغبة من طفلها "سانت"، حيث قالت: "سنذهب طوال الصيف إلى ألعاب استعراضية مختلفة".

وأوضحت كيم إلى أنها مارست رياضة كرة القدم لمدة خمس أو ست سنوات، مُشيرةً إلى أنها كانت حارسة مرمى ولاعبة وسط جيدة.

