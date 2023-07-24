ميسي يُنهي لعنة كيم كارداشيان.. ويحصد لقب "محطّم التعاويذ"

سجّل اللاعب الأرجنيتي الشهير "ليونيل ميسي" هدفه الأول في مباراته الأولى مع فريقه الجديد "انتر ميامي" وذلك بحضور عدد كبير من النجوم الرياضيين والعالميين ومشاهير العالم.

ميسي يحطّم تعويذة كيم كارداشيان



وأثارت لقطة هدف ميسي الأول ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بحضور نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" التي اصطحبت ابنها لحضور المباراة ولقاء اللاعب الأرجنتيني.



وانتقل الجمهور الى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن فرحتهم بأن اللاعب الأرجنتيني تمكن من كسر لعنة كيم كارداشيان في المباريات التي تتواجد بها، ففي وقت سابق كان اللاعب الذي تذهب الأخيرة من أجل دعمه وتشجيعه يخسر مباراته، مما دفع الجمهور لإطلاق لقب لعنة عليها.

لكن اللاعب الوحيد الذي استطاع كسر هذه اللعنة هو ميسي، فانتقل المتابعون الى قسم التعليقات للحديث عن الموضوع، وقال أحدهم: "ميسي فقط من يمكنه كسر لعنة كيم كارداشيان".



وأضاف آخر: "لعنتها ليس لها أي تأثير على ميسي إنها أيضاً مندهشة من هذا الشيء.

ميسي يكسر لعنة دريك



وفي وقت سابق كان اللاعب الشهير قد كسر أيضاً لعنة المغني الشهير "دريك" الذي أصبح رمز للنحس ولكنّه عندما توقّع فوز الأرجنتين في كأس العالم الذي اقيم في قطر، وهو التوقع الوحيد الذي تمكن من تحقيقه.



وقرر الجمهور بعد فوز ميسي في مباراته الأولى مع انتر ميامي بالرغم من تواجد كيم بين الجمهور إطلاق لقب "محطم التعاويذ".