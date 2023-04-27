وفاة شبيهة كيم كارداشيان بعد إجراء عملية تجميل فاشلة

توفيّت عارضة الأزياء "كريستينا جوركاني" والتي اشتُهرت بلقب شبيهة كيم كارداشيان وذلك عن عمر يناهز 34 عاماً يوم أمس الاربعاء.

وفاة كريستينا جوركاني شبيهة كيم كارداشيان

أعلنت عائلة عارضة الأزياء "كريستينا آشتن جوركاني" عن وفاتها بعد إصابتها بسكتة قلبية عن عمر يناهز 34 عاماً، وكانت كريستينا قد توفّت خلال تواجدها المستشفى.

وخضعت كريستينا يوم الخميس الماضي لعملية تجميل فاشلة تسببت لها بالكثير من المشاكل الصحية، حيث بقيت على اثرها في المستشفى وأصيبت خلال تواجدها هناك بسكتة قلبية نتيجة فشل العملية التجميلية مما أدّى الى وفاتها.

عائلة كريستينا تعلن تفاصيل وفاتها

أصدرت عائلة كريستينا بيانًا أعلنت فيه وفاة شبيهة كيم كارداشيان، حيث قالوا في البيان: "ببالغ الحزن والأسى، علينا ان نشارك خبر وفاة أختنا الجميلة كريستينا آشتين، حيث أن وفاتها كان محزن وصادم وغيرمتوقع".

كما سردت عائلة الراحلة تفاصيل اللحظات التي سبقت وفاتها، فقالوا: "لقد صرخ شخص من المستشفى على أفراد عائلتنا بصوت عالي في تمام الساعة 4 ونصف فجراً، وقال آشتين تحتضر آشتين تحتضر".

ومن ثم وصف المتحدّث باسم العائلة عن الكابوس الذي عاشته العائلة وهم يشاهدون حالتها الصحيّة تتدهّور في المستشفى بعد السكتة القلبية.

مدمنة عمليات التجميل مجدلين تنعاها

وعلى صعيد متصل نعتها عارضة الأزياء "مجدلين" وهي اكبر مدمنة عمليات تجميل في العالم وكادت أن تموت بسبب عملية تجميل فاشلة، فقالت: "أمر محزن انا لا أعرفها ولكن كنت أشاهدها على "انستغرام"، امر مخيف لأنك لا تعرف متى ستموت من جراحة تكون محيطة بالمخاطر".