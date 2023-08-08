كيم كارداشيان تحتفل رفقة شقيقاتها بحركات غير لائقة.. "في اليوم العالمي للأخوات"

أثارت فتيات كارداشيان ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن شاركت كيم كارداشيات مجموعة من الصور رفقة شقيقاتها خلال احتفالهن.

كيم كارداشيان وشقيقاتها يحتفلن بشكل غير أخلاقي



نشرت نجمة تلفزيون الواقع مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها وهي تحتفل رفقة شقيقاتها.



واحتفلت كيم هي وشقيقاتها باليوم العالمي للاخوات لكن كان هناك بعض الصور التي أثارت جدلًا كبيرًا وضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت كيم وشقيقاتها في إحد الصور وهن يقمن بحركة مستفزّة وغير لائقة باصابعهن كما اعتبرهن الجمهور بأن هذه الحركات غير أخلاقيّة خاصة وانهن من نشطاء التواصل الاجتماعي بشكل كبير ويؤثرن بشكل لافت على الأطفال وخاصة فئة المراهقين.

كيم كارداشيان تتعرّض للتنمر



خلال وقت سابق تعرضت نجمة تلفزيون الواقع للتنمّر بسبب شكل قدميها الضخمتين حيث أن الجمهور شبهوها باقدام الرجال، بعد مشاركتها صورة لهما مرتدية حذاء ضيق باللون الشفاف كشف عن ضخامتهم بشكل مؤذي.

والجدير بالذكر أن كيم كانت قد انفصلت عن زوجها ووالد ابنائها مغني الراب كانيه ويست، وارتبطت بعدها بالفنان الكوميدي بيت ديفيدسون إلا أنها عادت وانفصلت عنه بشكل سريع.

وانتشر مؤخرًا شائعات حول عودة علاقتها مع لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث تواجدت في احدى مباراياته مؤخرًا، ومن المعروف أنهما ارتبطا سابقًا بعلاقة عاطفية استمرت لفترة طويلة.